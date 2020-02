Politie flitst 98 voertuigen tijdens verkeersveilige dag Koen Baten

28 februari 2020

16u07 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft gisteren op verschillende locaties een controle gehouden naar aanleiding van de verkeersveilige dag. In totaal werden 1287 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 98 bestuurders duwden het gaspedaal te diep in.

De politie controleerde naast snelheid ook op alcohol en drugs in het verkeer. Hier werden gelukkig geen inbreuken vastgesteld. Daarnaast werden wel nog verschillende andere overtredingen vastgesteld. Er werden onder meer 3 pv’s opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs.

Een bestuurder reed zonder gordel, en een chauffeur was ook met zijn gsm bezig. Ook voor het negeren van een tonnageverbod, het ontbreken van de tachograaf, en de leesbaarheid van een kentekenplaat werden er pv’s opgesteld. Daarnaast was er ook een aanhangwagen niet in orde met zijn kentekenplaat en werden er ook nog pv’s opgemaakt voor de inschrijving van het voertuig, de technische eisen en het verzekeringsdocument dat niet aanwezig was.