Politie Dendermonde op zoek naar eigenaar van kluis die gedumpt werd in park achter station Koen Baten

23 december 2019

10u53 3 Dendermonde De recherche van Dendermonde is op zoek naar de eigenaar van een kluis die ze enkele maanden geleden gevonden hebben in het Schellekenspark achter het station in Dendermonde. De kluis werd daar toen aangetroffen met de inhoud nog in, maar sindsdien kwam niemand ze ophalen.

De politie plaatste nu een oproep op hun Facebookpagina in de hoop dat de eigenaar contact zal opnemen. “Vermoedelijk werd de kluis daar gedumpt na een inbraak", zegt korpschef Patrick Feys. “We hebben de inhoud er nog in gevonden, en zouden graag alles teruggeven aan de eigenaar, maar we weten tot op vandaag nog altijd niet wie dit is", klinkt het.

Wat er in de kluis zat wil de politie liever niet vertellen om valse eigenaars niet op ideeën te brengen. “We weten niet of de kluis van iemand hier in de buurt is, maar hopen alsnog de eigenaar te vinden”, zegt Feys. Wie meer informatie heeft of de kluis kent mag contact opnemen met de politie van Dendermonde.