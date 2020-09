Politie controleert voor dag en dauw tegen zwaar verkeer op omleidingsbaan: meer dan twintig chauffeurs op de bon Nele Dooms

22 september 2020

15u04 0 Grembergen Agenten van de lokale politie van Dendermonde controleerden in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend voor dag en dauw op de omleidingsweg die momenteel in Grembergen is ingesteld naar aanleiding van de werken op de Zeelsebaan. Nog te vaak rijden daar vrachtwagens ondanks het tonnageverbod van 3,5 ton. De overtreders kregen allemaal een boete van 174 euro.

Na een eerste dag vol chaos in Grembergen bij de start van de wegen- en riolerinsgwerken op de Zeelsebaan vorige week, verloopt het verkeer dat een omleiding door het dorp moet volgen tegenwoordig heel vlot. Alleen kreeg de lokale politie opmerkingen van buurtbewoners binnen dat er toch nog altijd vrachtwagens doorrijden, terwijl er een tonnageverbod geldt en zij een grotere wegomlegging via E17 en N41 moeten volgen. “Daarom besloten we in het kader van extra controles, ook ‘s nachts een actie op te zeten”, zegt korpschef Patrick Feys.

Wat omwonenden opmerken, werd ook tijdens de controle duidelijk. Agenten hadden zich opgesteld in de werfzone van de Zeelsebaan voor vrachtwagens die vanuit Zele kwamen. Gedurende de nachtelijke controle werden vier vrachtwagenchauffeurs op de bon geslingerd. In de heel vroege ochtend volgden nog eens achttien overtreders. Allemaal werden ze teruggestuurd richting E17. Eén vrachtwagen bleek al meer dan één jaar geen geldig keuringsbewijs te hebben en werd meteen naar het keuringscentrum gestuurd. Een andere bestuurder had geen geldige medische schifting meer, zodat zijn rijbewijs niet geldig was. Die werd meteen aan de kant gezet.

De lokale politie zal blijven inzetten op extra controles op de omleidingsbaan. “De interventieploegen die ‘s nachts uitrijden zullen met regelmaat van de klok hier patrouilleren”, zegt Feys. “En ook op andere tijdstippen zullen nog controleacties volgen.”