Politie controleert op omleidingsweg en betrapt bestuurder met snelheid van 96 kilometer per uur Koen Baten

03 juni 2020

09u46 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft gisteren een controle gehouden in de Langestraat in Schoonaarde. Ze deden dit naar aanleiding van de werken in de Schoonaardebaan, waardoor deze afgesloten is en er heel wat verkeer langs daar rijdt.

Er werden in totaal 418 voertuigen gecontroleerd op snelheid, daarvan reden er 93 te snel. Een bestuurder werd geflitst met een snelheid van 96 kilometer per uur in de bebouwde kom. De politie hield ook een deel van de overtreders tegen even verderop. Iedereen zal binnenkort een onmiddellijke inning ontvangen tussen de 53 euro en de 233 euro.

Er werd ook gecontroleerd op het zwaar vervoer dat langs daar niet mag rijden. Van de 12 vrachtwagens die tegengehouden werden bleken er 9 geen plaatselijk verkeer te zijn. Hen wacht er een boete van 174 euro.