Politie betrapt minderjarigen die inbreken in leegstaande supermarkt Koen Baten

31 december 2019

11u50 10 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft maandag zes minderjarigen op heterdaad betrapt toen ze probeerden in te breken in de leegstaande Sparwinkel in Baasrode. Enkele buren merkten het op en verwittigden de politie, die hen kon betrappen.

De feiten vonden plaats in de Petrus van Bavegemstraat in Baasrode. De Sparwinkel daar staat al een hele tijd leeg en was maandag het doelwit van zes jongeren die er probeerden binnen te breken. Enkele alerte buurtbewoners merkten de feiten op en belden naar de politie. Zij kwamen ter plaatse met een patrouille en konden de minderjarige jongeren op heterdaad betrappen.

Zij werden meegenomen door de politie en hun ouders werden op de hoogte gebracht. Daarna mochten ze opnieuw beschikken. De politie bevestigt het verhaal maar geeft verder geen informatie. Het zou niet de eerste keer zijn dat jongeren daar inbreken. Vermoedelijk is het gewoon voor de kick, want er valt niets te stelen in het gebouw.