Polderwachter waarschuwt voor stormtij maandagochtend Nele Dooms

29 september 2019

15u38 0

Polderwachter Ward Vrancken, aangesteld bij de Polder Vlassenbroek in Baasrode, waarschuwt voor het stormtij maandagochtend. Dat is een combinatie van springtij met hoogwater op de Schelde met het huidige stormweer. “Daarbij is verhoogde waakzaamheid langs de jaagpaden van de Schelde nodig”, zegt hij. “Morgenvroeg bij zonsopgang wordt een stormtij verwacht met een waterpeil van bijna zeven meter hoog. Als je weet dat de Scheldedijk op 8 meter hoogte ligt, zal het rivierwater morgenvroeg dus akelig dicht bij de rand komen. Momenteel ligt de Schelde er nog rustig bij en is het waterpeil laag, maar tegen maandagochtend zal de situatie helemaal anders zijn.”