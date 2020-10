Plots meer dan tien coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

12 oktober 2020

12u54 14 Dendermonde In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius doet zich een verdere stijging van het aantal coronapatiënten voor. De aantallen gaan fors de hoogte in.

Eind vorige week waren er acht patiënten die besmet waren met het coronavirus opgenomen in het AZ Sint-Blasius. De cijfers van maandag schieten de hoogte in. Momenteel verblijven er elf coronapatiënten in het Dendermondse ziekenhuis. Eén van hen is opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen omdat diens toestand erg zorgwekkend is. De andere patiënten liggen op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling van het ziekenhuis. Die komt daarmee wel steeds voller te liggen. Bovendien telt het ziekenhuis ook nog eens twee “verdachte” patiënten. Die vertonen symptomen van een mogelijke coronabesmetting, maar wachten nog op testresultaten.