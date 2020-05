Pleintje voor basisschool Echo wordt autovrij: “Veilige ontvangst- en ontmoetingsruimte voor de kinderen van maken” Nele Dooms

14 mei 2020

14u52 18 Dendermonde Het pleintje voor gemeentelijke basisschool Echo aan de Ouburg in Oudegem wordt autovrij. Er zal niet meer geparkeerd kunnen worden. Het is een eerste stap in een veiligere schoolomgeving.

Basisschool Echo ligt aan de drukke gewestweg Ouburg, tussen Dendermonde en Aalst. Voor de school is al jaren een pleintje ingericht waar op geparkeerd kon worden. Maar sinds een nieuwbouwproject voor de Echoschool werd opgestart was de parkeerstrook voor de schoolpoort niet toegankelijk met de wagen. “De bouwwerken zijn nu gedaan, maar ondertussen is iedereen het nu al enkele jaren gewend dat het pleintje niet met de wagen kan gebruikt worden”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “We hebben daarom beslist om deze situatie te bestendigen en het plein dus definitief autovrij te maken.”

Het moet voor veiligere situaties aan de schoolpoort zorgen. “In het verleden zorgde de verkeerssituatie op het pleintje meermaals voor gevaarlijke situatie, omdat auto’s en kinderen er elkaar kruisen”, zegt Meremans. “De verkeersvrije situatie komt er op vraag van de school en de politie. In de plaats creëren we een ontvangst- en ontmoetingsruimte voor de kinderen. Om die in te richten willen we beroep doen op de creativiteit van ouders en kinderen. Fietsers en voetgangers kunnen nu alvast veilig de school betreden. Bovendien maken we een einde aan opstoppingen en stilstand op de steenweg.”

De stad gaat bovendien nog verder in de realisatie van een veilige schoolomgeving. “Zo willen we het zebrapad veiliger maken zodat de oversteekbaarheid ter hoogte van de school verbetert”, zegt Meremans. “Omdat het een gewestweg is, moeten we dit wel voorleggen aan Afdeling Wegen en Verkeer.”