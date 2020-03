Pleidooi voor ijspiste op Grote Markt, maar schepen ziet andere invulling voor eindejaarsperiode Nele Dooms

15u38 0 Dendermonde De kans is zo goed als onbestaande dat er een ijspiste komt op de Grote Markt in Dendermonde tijdens de kerstvakantie. Ondanks het vurig pleidooi van oppositieraadslid Iany Tsaoussis (Open Vld). Schepen Dieter Mannaert (CD&V) ziet een andere invulling van de eindejaarsperiode in Dendermonde.

Raadslid Tsaoussis lanceerde het voorstel van een ijspiste tijdens de gemeenteraad. “We zouden die tijdens de kerstvakantie kunnen opstellen met een jaarlijkse beurtrol voor het centrum en de deelgemeenten”, zegt hij. “En dat kan zelfs op een milieuvriendelijke manier, dankzij nieuwe technologieën, met een speciale kunststof en moleculair glijmiddel om optimaal schaatscomfort te garanderen. Dat zorgt voor minder stroomverbruik en geen CO2-uitstoot zoals bij gewone ijspistes met echt ijs wel het geval is. Aan de ijspiste kan ook randanimatie gekoppeld worden, met bijvoorbeeld muzikale optredens.”

Volgens Tsaoussis is een dergelijke project mogelijk voor zo’n 23.000 euro per jaar. “En er zal beter gebruik van gemaakt worden dan de grote spiegeltent die tijdens het Sinterklaasweekend amper 3 dagen op de Grote Markt staat en ook al 16.000 euro kost”, zegt hij. “Een ijspiste zal zeker voor meer beleving in de wintermaanden zorgen.”

Schepen Dieter Mannaert (CD&V) is echter niet meteen gewonnen voor het idee. “Lebbeke heeft een ijspiste, al tien jaar, en ze doen daar mee voort. Moeten we dan concurreren? Bovendien kreeg ik te horen dat zo’n initiatief toch al gauw 80.000 euro kost. Kunstijs biedt, ondanks nieuwe technologieën, bovendien toch niet hetzelfde comfort dan echt ijs. En ook een geschikte locatie uitkiezen is niet evident en voor de uitbating is een stevige partner nodig, want die kan onmogelijk door onze stadsdiensten bol gewerkt worden. In ruil voor dit idee bekijken we momenteel een andere invulling voor de eindejaarsperiode. We zijn daarvoor op zoek naar een privépartner en ook onze centrummanager zal zich hierover buigen. We gaan zeker en vast voor een mooie eindejaar.”