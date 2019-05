Plannen in de maak voor nieuwe jeugdvoetbalclub Nele Dooms

22 mei 2019

13u28 0

Dendermonde krijgt een nieuwe jeugdvoetbalclub. Stuwende kracht achter het initiatief is Luc Van Mol, die samen met zijn team de voorbije jaren ook steevast een voetbaldorp met groot scherm uitbouwde als de Rode Duivels moesten spelen tijdens EK en WK. De plannen voor de nieuwe club ‘Dendermondse Jeugd 2020’ zijn volop in de maak. “We willen een club waar kinderen en jongeren alle kansen krijgen om te kunnen voetballen”, zegt Van Mol. “Daarom zullen we ook gratis voetbalinitiaties aanbieden. Enkele vrienden en gediplomeerde trainers slaan hiervoor de handen in elkaar.”

Er vindt een informatiemoment plaats op zaterdag 25 mei. Geïnteresseerden kunnen om 17 uur terecht in het zaaltje boven café ‘t Peirt, aan de Kasteelstraat in Dendermonde. Info: luc.vanmol@skynet.be of 0477/40.29.76.