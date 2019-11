Placemats met kruiswoordraadsel moeten dementie bekender maken Nele Dooms

20 november 2019



De Werkgroep Dementie en Expertisecentrum Dementie Meander in Dendermonde lanceren placemats om dementie bekender te maken. Verenigingen kunnen de placemats gebruiken tijdens hun eetfestijnen. Zo helpen ze de ziekte bekender te maken en er rond te sensibiliseren. Dendermonde mag zich al sinds 2009 een “dementievriendelijke stad” noemen. Er worden dan ook regelmatig initiatieven ontwikkeld rond deze ziekte om iedereen vertrouw te maken met deze bijzondere problematiek. De placemats die het team nu ontwierp zijn gratis af te halen bij Meander, bij de lokale dienstencentra en Zorgpunt De Brug. Ze beschikken over een kruiswoordraadsel waar allemaal woorden in in te vullen zijn rond dementie. “Door de placemats te gebruiken, helpen wij verenigingen bij hun spaghettifestijn of pannenkoekenbak en op hun beurt helpen zij dementie bekender te maken ij het grote publiek”, klinkt het. Info: meander@dementie.be of 052/26.28.23.