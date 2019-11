Pippa, Mies en Roos bakken Warmste Wafels: proeven kan tijdens Sinterklaasparade Nele Dooms

13u21 2 Dendermonde Zussen Pippa (11) en Mies (10) en nichtje Roos (14) tonen hun goed hart voor kinderen die moeten opgroeien in armoede. Samen gaan ze aan de slag om de “Warmste Wafels” te bakken. Die zullen ze aan de man brengen tijdens de Sinterklaasparade aanstaande zaterdag 23 november.

Met de Sinterklaasparade, waarbij de Sint samen met liefst 99 Zwarte Pieten en tal van praalwagens Dendermonde bezoekt, wordt een massa volk in de binnenstad verwacht. Daar willen Pippa, Mies en Roos gebruik van maken om geld in te zamelen voor het goede doel, in het kader van de Warmste Week. “Wie zich tijdens het wachten op de Sint graag opwarmt met een wafel en chocomelk, kan bij ons terecht”, zeggen de meisjes, die in de Franz Courtensstraat zelf gebakken wafels zullen verkopen.

Elke euro die ze met hun actie verdienen, gaat integraal naar Kinderfonds De Tondeldoos. De keuze voor dit goede doel, was voor Pippa evident. “In de klas is iemand die zelf in armoede belandde door een ziekte, komen vertellen”, legt ze uit. “Het deed me beseffen dat niet iedereen altijd evenveel geluk heeft in het leven. Eigenlijk zou geen enkel kindje mogen opgroeien in armoede en zouden ze evenveel kansen moeten krijgen. De Tondeldoos helpt daarbij en dus schenken we onze opbrengst aan hen.”

Voor de actie zet Babette Brusselmans, de tante van Pippa, Mies en Roos, de deur van haar woning in de Franz Courtensstraat open. “Toeval wil dat de Sinterklaasparade hier passeert, dus dat is ideaal voor de verkoop”, zegt ze. Extra hulp komt er ook nog van Muriëlle Eeckhaudt, zelf vrijwilligster bij de Tondeldoos, zusje Hollie (7), broertje Art (3) en vriendinnetjes Jill (7) en Eryn (13).

Een wafel met suiker kost 2 euro, een met slagroom kost 3 euro. Er is ook chocomelk en koffie. De Warmste Wafel start om 16 uur, een uur voor de Sinterklaasstoet begint. De meisjes stoppen met bakken rond 19 uur.