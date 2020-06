Pijnders tonen nu ook op T-shirt dat ze Ros Beiaard in hun hart dragen, dankzij gewezen Heemskinderen Veldeman Nele Dooms

16 juni 2020

17u26 0 Dendermonde De Pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde torsen, kunnen nu ook op een T-shirt tonen dat ze het Ros Beiaard in hun hart dragen. Dat hebben ze te danken aan Gert, Stijn, Stefaan en Toon Veldeman, gewezen Heemskinderen. Hun bedrijf Aannemingen Veldeman sponsort de shirts.

Het is al van in 1990 geleden dat Gert, Stijn, Stefaan en Toon als Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard door Dendermonde reden. Ondertussen hebben ze een eigen bedrijf en beslisten ze zelfs om één van de hoofdsponsors te worden van de volgende Ros Beiaardommegang. Dat ‘t Peirt diep in hun hart zit, tonen ze nu ook door de Pijnders te steunen. Die krijgen van de broers Veldeman allemaal een nieuwe T-shirt.

De witte shirts dragen het opschrift ‘Ik draag het Ros Beiaard in mijn hart’. Pijnderdeken Gustaaf Mannaert en Kraandeken Luc De Jonghe mochten de shirts dinsdag in ontvangst nemen. En daar zijn ze erg blij. “Het is altijd leuk om een nieuwe outfit te hebben”, zegt Mannaert. “De witte shirts met rood opschrift passen perfect bij de Dendermondse kleuren. We zullen ze met trots dragen.”