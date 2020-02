Pijnders stomen de spieren klaar om meer dan 800 kilogram zware Ros Beiaard te torsen tijdens Ommegang: “Trainen met personal coach in sportcentrum Meirdam” Nele Dooms

07 februari 2020

09u22 0 Dendermonde De Pijnders van Dendermonde, die op zondag 24 mei de zware taak wacht om het meer dan 800 kilogram zware Ros Beiaard door Dendermonde te dragen, laten niets aan het toeval over. De komende weken werken ze een nauwgezet en intensief trainingsschema af. Daarvoor werken ze samen met sportcentrum Meirdam. Daar stellen ze zelfs een personal coach ter beschikking om de spieren van de Pijnders in topvorm te krijgen.

Werken met gewichten, krachttraining, uithouding en correcte rughouding. Het zijn enkele van de prioriteiten waar de Pijnders de komende tijd moeten op werken. Ook arm- en beenspieren worden getraind. “Een puike conditie, door bijvoorbeeld te gaan joggen, is niet voldoende om in optimale omstandigheden het zware Ros Beiaard te kunnen torsen”, zegt Pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Als Pijnder moet je uithouding hebben terwijl je kracht uitoefent. Net daarvoor is het nieuwe trainingsschema in Sportcentrum Meirdam opgesteld.”

De Pijnders waren zelf vragende partij voor zo’n trainingen, trokken hun stoute schoenen aan en vroegen de uitbaters van Meirdam Sport om hulp. Die reageerden meteen enthousiast, met als resultaat dat de Pijnders er wekelijks gratis mogen trainen. Ze krijgen daarvoor ook een personal coach ter beschikking die er zal op toezien dat oefeningen correct worden uitgevoerd. “Trainen deden vroegere Pijnders, decennia geleden, eigenlijk niet”, weet Mannaert. “Maar nu kan het niet anders. De jobs van nu, zijn niet meer die van vroeger. De Pijnders waren vroeger scheepstrekkers en kweekten zo de spieren door de harde stiel. Daar kunnen de huidige bureaujobs niet tegen op en dus is er een voorbereiding nodig.”

De Pijnders zijn alvast enthousiast en waren voor een eerste sessie massaal aanwezig. De voorbereidingen voor de nakende Ros Beiaardommegang, op nog amper 107 dagen verwijderd, lopen ondertussen volop en zitten op schema. “Onze outfit, met aangepaste draagriemen, is sinds kort helemaal in orde”, zegt Mannaert. “Binnenkort starten we ook met repetities met een zware houten structuur van 800 kilogram. Die is net nog aangepast zodat het gewicht beter verdeeld is en zo waarheidsgetrouw overeen komt met wat ons met het Ros Beiaard zelf te wachten staat. Het begint nu echt te korten en we staan te popelen voor de grote dag.”