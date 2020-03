Pijnders stevig geschoeid onder Ros Beiaard: Carrel ‘hofleverancier’ van nieuwe sneakers Nele Dooms

04 maart 2020

14u23 0

Er mag dan door buitenstaanders al eens smalend gedaan worden over “een paard met basketsloefkes aan”, feit is dat de Dendermondse Pijnders ook deze ommegang stevig geschoeid het Ros Beiaard zullen torsen. Daarvoor is Schoenen Carrell, gevestigd in de Oude vismijn aan de Vlasmarkt in Dendermonde, ‘hofleverancier’. Al zes Ros Beiaardommegangen op rij leveren zij de schoenen voor de Pijnders. “Het was destijds mijn vader die op vraag van het Ros Beiaardcomité de sneakers voor de Pijnders leverde”, vertelt Ellen De Vos. “Die traditie zijn we blijven aanhouden. We zorgen ervoor dat de Pijnders voor een zacht prijsje stevige en degelijke schoenen aan de voeten hebben om die zware kilometers met het Ros af te leggen. Het is heel belangrijk dat de schoen een dikkere zool heeft en goed vast rond de voet zit. Daarmee kan een Pijnder de zwaarste last en de langste kilometers aan.” De nieuwe sneakers worden door de Pijnders momenteel alvast goed ingelopen. Bij elke repetitie gaan ze al aan de voeten. En ondertussen telt iedereen af. Nog 80 dagen en het is zover.