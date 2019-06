Pijnders starten voorbereidingen Ros Beiaardommegang: mannen testen kunnen met houten structuur van 70 kilogram Nele Dooms

23 juni 2019

08u42 2 Dendermonde Een houten structuur van liefst zeventig kilogram dragen en daarmee rond de Hollandse Kazerne stappen. Hiermee zijn de pijnders officieel de voorbereidingen voor de Ros Beiaardommegang in mei 2020 begonnen. Het is een voorsmaakje van wat hen te wachten staat, al heeft een pijnder bij de ommegang zelf liefst 100 kilo op de schouders. “Elke vezel in ons lijf snakt ondertussen naar die hoogdag”, klinkt het.

Ze zijn met steeds meer de pijnders. De stoere mannen, overal geliefd, die elke tien jaar het Ros Beiaard door de Dendermondse binnenstad dragen. En daar zijn tegenwoordig ook veel jonge, nieuwe gasten bij. Maar niet iedereen kan het Ros Beiaard dragen. Daar worden drie teams van elk twaalf pijnders voor geselecteerd. “Die selectie gebeurt na Katuit”, zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “We bekijken dan ook hoe mannen in groep functioneren en welke pijnders best op elkaar ingespeeld zijn om een goed team te vormen. Dat is zowat het belangrijkste van de ommegang. Zonder teamgeest sta je nergens, want laat één pijnder het wat afweten dan krijgt de ander plots dubbel zoveel kilo’s te torsen.”

Maar ook spieren en uithouding zijn van belang. Daarom wordt er vanaf nu individueel getest en geoefend. Daarvoor is een speciale houten structuur gemaakt van 70 kilogram zwaar, die pijnders met riemen op de schouders dragen. “Jongens doen tegenwoordig de zware fysieke arbeid van vroeger niet meer, zoals de pijnders die indertijd scheepstrekkers waren”, legt Mannaert uit. “Door deze structuur te dragen, ontdekken ze waar er nog werk aan de winkel is. Dat ze nu oefenen onder een brandende zon is nog niets vergeleken bij de ommegang zelf, de hoge temperaturen die onder het Ros Beiaard heersen en nog eens extra kilo’s die gedragen moeten worden.”

Als er één iemand dat kan weten, dan is het wel deken Gustaaf Mannaert zelf. Hij droeg drie keer het Ros Beiaard. “In 1975 deed ik dat nog samen met mijn vader, die ons Peird liefst vijf keer gedragen heeft”, zegt Mannaert. “Ook in 1990 was ik erbij en in 2000 had ik zelfs de eer om het Ros op de Grote Markt te dragen bij de apotheose. Het was later geen gemakkelijke beslissing om de functie van deken op mij te nemen, want dat impliceerde dat ik het Ros niet meer zou dragen. Dat kan niet als je de leiding van de pijnders opneemt. Voordeel is wel dat ik de andere mannen als geen ander kan begeleiden bij hun taak.”

Om uithouding en conditie te verbeteren, zullen de pijnders de komende maanden lopen. Voor de spieren zijn sessies in de fitness voorzien. Pijnder Jern Vermeiren is zelfs van plan voor zichzelf een houten structuur te maken om thuis extra te oefenen. “Het is om de juiste spieren te doen”, zegt hij. “Rug- en beenspieren zijn het belangrijkste. De armspieren zijn meer nodig om te gidsen. Ik ben alleszins enorm gemotiveerd en wil er alles voor doen om het Ros Beiaard te mogen dragen.”

Hugo Langbeen heeft zijn eerste test achter de rug. Hij droeg het Ros Beiaard al in 2000 en 2010. “En al zeggen we dat niet graag, maar ondertussen ben je wel alweer tien jaar ouder”, zegt hij. “Deze oefeningen zijn goed om er weer in te komen. Het is een wake-up call van wat ons te wachten staat. Voor ons dit dus het echte startschot voor het aftellen naar de ommegang. Elke vezel in ons lijf snakt daar naar, het enthousiasme is erg groot.”