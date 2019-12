Pijnders schakelen jongste generatie in om kerstwensen over te brengen Nele Dooms

22 december 2019

De Pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de Dendermondse binnenstad dragen, willen alle Dendermondenaren hun kerstwensen en wensen voor het nieuwe jaar overmaken. Daarvoor schakelen ze de jongste generatie in. Met een vijftiental kinderen en kleinkinderen palmden ze het stadhuis in om een filmpje op te nemen. Dat zal binnenkort gelanceerd worden. “We willen iedereen de beste wensen overmaken”, zeggen de kinderen daarin, waarop ze het Ros Beiaardlied inzetten en nog meegeven dat ze iedereen hopen te zien op 24 mei 2020, de dag van de ommegang. “Je kan nooit jong genoeg beginnen met de liefde voor het Ros Beiaard door te geven”, zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Deze kinderen zijn onze opvolging. We hebben er alvast een goed oog in.”