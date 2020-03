Pijnders reageren op uitstel Ros Beiaardommegang: “Teleurgesteld, maar enige wijze beslissing” Nele Dooms

26 maart 2020

15u51 0 Dendermonde Het doet pijn bij de Pijnders, de stoere dragers van het Ros Beiaard, dat de ommegang een jaar wordt uitgesteld, maar ze begrijpen het. Pijnderdeken Gustaaf Mannaert is duidelijk: “Dit was de enige wijze beslissing”, zegt hij. “En let wel, de Ros Beiaardommegang op 30 mei 2021 zal nu nog een betere versie worden.”

De Pijnders hadden telefoon gekregen van het Ros Beiaardcomité dat de ommegang zou uitgesteld worden voor het nieuws helemaal wereldkundig gemaakt werd. “Als een verrassing kwam de mededeling niet helemaal”, zegt Mannaert. “Iedereen die de media wat volgde en de situatie rond het coronavirus, weet dat het allemaal zo simpel niet is. Ik vind dat de burgemeester de juiste beslissing genomen heeft en dat moet niet simpel geweest zijn. Ook de andere Pijnders denken er zo over.”

De Pijnders hadden hun repetitie en trainingen al naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus opgeschort. Normaal gezien oefenden ze regelmatig met een houten structuur van 800 kilogram op industrieterrein Hoogveld om de nodige routine te krijgen. “Maar dat houdt in dat we geen 1,5 meter afstand konden houden en dus was het onverantwoord om hiermee door te gaan”, zegt Mannaert. “De eerste trainingen waren alleszins prima verlopen, we geraakten met de week meer klaar om het Ros Beiaard te torsen. We waren de sfeer in de stal in de Hollandse Kazerne ook al eens gaan opsnuiven en zagen het helemaal zitten.”

Het zal nu allemaal een jaar langer op zich laten wachten, maar de Pijnders zullen geen jaar stil zitten. Van zodra de coronamaatregelen worden opgeheven, hervatten ze hun trainingen. “Ook al is het een jaar langer wachten op de ommegang, wij gaan gewoon door met oefeningen”, zegt Mannaert. “En als die ommegang er eindelijk zal zijn, dan wordt dat gewoon voor heel Dendermonde dubbel genieten.”