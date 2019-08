Pijnders organiseren Wildemanloop voor Ros Beiaardommegang: maak kennis met de zes kandidaten Massa toeschouwers verwacht op Grote Markt Nele Dooms

21 augustus 2019

13u50 0 Dendermonde Het wordt een hoogdag voor de Dendermonde aanstaande donderdagavond. De Pijnders organiseren dan immers hun Wildemanloop. Vijf loodzware proeven moeten duidelijk maken wie het waard is pijnder te zijn en een felbegeerde plek onder het Ros Beiaard tijdens de ommegang van 24 mei 2020 verdient. Voor deze avond wordt een massa volk verwacht op de Grote Markt. Wie gaat de uitdaging aan? Maak kennis met Aaron, Lothar, Chayen, Jens, Brian en Gwen. Speciaal voor Het Laatste Nieuws vertellen ze in primeur hoe ze zich voelen voor de grote dag.

Aaron Ophalfvens: “Hoogst te bereiken doel in deze stad is drager van het Ros”

Een ultieme droom is het voor Aaron Ophalfvens (20) om als Pijnder het Ros Beiaard te mogen dragen. “Tijdens deze Wildemanloop wil ik bewijzen dat ik mijn stekje daar wel degelijk waard zou zijn”, zegt hij. “Het Ros torsen, dat is het hoogste doel dat je als Dendermondenaar kan bereiken. En ik ben Dendermondenaar in hart in nieren. Lid van de Pijnders ben ik sinds 2014. Ook mijn vader is lid en het is een droom van ons beide om actief mee te werken aan de Ros Beiaardommegang. Overgrootvader deed het ons voor.Hij kreeg al de eer om het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde te dragen. De Pijnders zijn momenteel met heel veel, het is dus logisch dat je je plaats onder ons Paard moet verdienen.” Aaron heeft alvast één grote troef om de Wildemanloop tot een goed einde te brengen: “Ik weet dat ik sterk ben”, zegt hij. “Dat zit in de genen. Ik reken ook op de steun van het publiek en de adrenaline van het moment om me erdoor te sleuren. Al heb ik toch de jongste dagen wat gezonde stress voor wat me donderdagavond te wachten staat. Slapeloze nachten zijn er nog niet bij, daarvoor slaap ik te graag. Maar ik voel het toch kriebelen.”

Lothar Blommaerts: “Volhouden tot einde zal moeilijkste zijn”

Ervaringsdeskundigen genoeg in de familie van Lothar Blommaerts (23). De jongeman stamt uit een echte pijndersfamilie. “Papa droeg het Ros Beiaard al twee keer, mijn oom nog meer en opa drie keer”, vertelt hij. “Nu is het mijn beurt om me te bewijzen. Ik hoop echt dat ik in de voetsporen van mijn familieleden kan treden. Ik ben serieus zenuwachtig voor de Wildemanloop. Ik zag foto’s van vorige edities en weet dus ongeveer welke zware opdrachten me te wachten staan. Dat is niet niks.” Het moeilijkste zal volgens Lothar volhouden tot het einde zijn. “Vijf zware proeven op één avond afleggen, zonder recuperatie. Dat wordt meer dan zwoegen”, zegt hij. “Bij de Wildeman staat elke Pijnder er alleen voor. Dat is onder het Ros Beiaard natuurlijk wel iets anders: dat draag je als team. Maar ik wil alle proeven donderdagavond goed afleggen. Opgeven staat niet in mijn woordenboek. Ik zal er moeten bij neervallen voor ze me kunnen stoppen. De conditie is gelukkig wel op peil. Ik voetbal en als schrijnwerker ben ik ook het sleuren met zware dingen gewend.”

Chayen Vanden Brande: “Graag met vader en broer samen onder Ros Beiaard”

Als er één van de kandidaten aan de Wildemanloop echt pijndersbloed door de aderen stromen heeft, is het wel Chayen Vanden Brande. “Bedovergrootvader was scheepslosser, het authentieke beroep van de Dendermondse Pijnders decennia geleden”, weet hij. “Zelf ben ik al vier jaar lid van de Pijndersgilde, in de voetsporen van vader Martin en broer Levi. Deze laatste nam deel aan de Wildemanloop in 2009 en mocht in 2010 meteen het Ros Beiaard dragen. Ik hoop dat ik zijn voorbeeld kan volgen. Als dat dan nog in hetzelfde team van vader en broer zou zijn, komt voor ons alle drie een wens uit.” Tot vorige week had Chayen de zenuwen nog onder controle, maar de jongste dagen stijgt de spanning. “Ik word ook door zoveel mensen aangesproken dat ze komen kijken. Dat geeft toch wat stress”, bekent hij. “Er gaat superveel volk zijn op de Grote Markt en dat voor zes personen. Gelukkig heb ik wel het gevoel dat we er als kandidaten als één vriendengroep voor gaan.” De conditie heeft Chayen, landmeter van beroep, opgekrikt door te lopen. “Een extra voorbereiding hield ik tijdens de voorbije Vemmekensspoeling. Ik danste er met Reus Polliet, goed voor 85 kilo. Dat lukte en geeft alvast vertrouwen voor één van de proeven om een zware houtstructuur te dragen.”

Jens Leybaert: “Afzien, maar ten volle genieten van eerste seconde tot laatste.”

Voor Jens Leybaert (28) heeft het Ros Beiaard zeker geen geheimen. Zijn grootooms zaten in 1958 als Vier Heemskinderen op het Ros Beiaard en vader liep de Wildemanloop begin jaren negentig en droeg het Ros Beiaard in 2010. “Zij hebben me de liefde voor deze folklore doorgegeven”, zegt Jens. “Het kriebelt al jaren om volwaardig Pijnder te kunnen zijn. Ik ben lid sinds 2011 en wil met de Wildeman tonen aan de collega-Pijnders dat ik het echt waard ben om onder ons Paard te staan.” Jens staat te popelen om aan de proeven te beginnen. “Dit maak je één keer in je leven mee”, zegt hij. “Ik weet dat ik enorm ga afzien, maar ik wil vooral van de avond ten volle genieten, van de eerste tot de laatste seconde.” Van vader Leybaert kreeg de jongeman al tips mee. “Ik heb op zijn aanraden de voorbije maanden vooral de kuiten getraind”, verklapt Jens. “Door te fietsen en met fitness. Lopen was dan weer goed voor de uithouding. Papa zal alleszins mijn grootste supporter zijn donderdag.”

Brian Annerel: “Per toeval ontdekt uit pijndersgeslacht stam”

Het had niet veel gescheeld of Brian had nooit geweten dat hij Pijnder kon zijn. Dat de familie uit zo’n belangrijk geslacht stamt, kwam pas een paar jaar geleden per toeval uit. “Overgrootvader was scheepslosser, maar dat wisten we eigenlijk niet. Tot opa dat eens per toeval vernoemde”, vertelt Brian. “Mijn vader Ivo was meteen wild enthousiast en heeft toen onze stamboom uitgeplozen. Het verhaal bleek te kloppen en toen was vader niet meer te houden om toe te treden tot de Pijnders. Hij liep de vorige Wildemanloop, met succes. De passie is overgeslagen op mij en dus is het nu mijn beurt. Ik hou enorm van deze Dendermondes folklore. Zo heb ik bijvoorbeeld ook nog geen enkele Katuit gemist. Steevast deed ik mee als figurant. Mijn ultieme doel nu is het Ros Beiaard dragen.” Falen tijdens de Wildemanloop is geen optie. “Zeker niet voor zoveel volk”, klinkt het. “Gelukkig ben ik sportief van nature: ik fiets en voetbal en volgde de voorbije maanden ook fitness. Vader gaf me tips om vooral de proef met zware bakstenen waarmee je over een smalle loopplank moet lopen tot een goed einde te brengen. Voorbije trainingen met een zware houten draagstructuur verliepen vlot. Dat geeft me zelfvertrouwen.”

Gwen De Roock: “In 2010 geen repetitie gemist, nu graag zelf meedoen”

Hij is met zijn 39 jaar de oudste van de kandidaten voor de Wildemanloop, maar dat wil Gwen De Roock naar eigen zeggen niet als belemmering zien. “Je bent maar zo oud als je je voelt”, zegt hij. “Ik zal donderdag wel tonen dat ik nog perfect mee kan met de jongere garde. Ik heb alvast meer levenswijsheid mee. Mijn vrouw is er wel minder gerust in. Ik sta bekend als nogal heftig, dus kans bestaat dat ik er bij de proeven wat te hevig voor ga.” Gwen kreeg alvast ook tips van niet de minste. “Schoonvader droeg het Ros al zes keer, vijf keer bij een ommegang en één keer bij de verhuis. Hij kan er honderduit over vertellen. Zelf woonde ik in 2010 alle repetities van de Pijnders bij. Nu kriebelt het enorm om actief mee te doen.”

Kristof en Nordy zijn reserve wildemannen

Voor de Wildemanloop zijn ook twee reserve-kandidaten aangesteld. “Zij zullen donderdagavond assisteren”, zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. Hert gaat om Kristof Van Wiele (49) en Nordy Opalfvens (47). “Zeventien kilo ben ik hiervoor afgevallen”, zegt deze laatste. “Ik heb dan ook enkele maanden intensief getraind. Jammer genoeg raakte ik zopas bij mijn job in de bouw geblesseerd aan een zenuw in de kuit. Het zal dus donderdag nog spannend worden.” Van Wiele wil tonen dat hij “nog met de jonge meekan”. “Aan de kracht zal het niet liggen”, maakt hij zich sterk. “Als vloerder ben ik wel zwaar werk gewend.”