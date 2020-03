Pijnders onderbreken noodgedwongen trainingen om Ros Beiaard te dragen: “Door afstandsregels en samenscholingsverbod” Nele Dooms

18 maart 2020

17u28 22 Dendermonde De Pijnders, de stoere mannen die het Ros Beiaard door de Dendermondse straten moeten dragen, onderbreken hun trainingen. Bij repetities kunnen ze immers de afstandsregel van anderhalve meter niet respecteren. En dus worden de oefensessies gestaakt tot beter tijden.

De Pijnders hielden zich de voorbije weken aan een strak trainingsschema, met kracht- en conditietrainingen in sportcentrum Meirdam en oefeningen met een 800 kilogram zware houten structuur aan een loods op het industrieterrein Hoogveld. Daarmee bereidden ze zich voor op de Ros Beiaardommegang die normaal op zondag 24 mei zou moeten plaatsvinden.

Over het al dan niet plaatsvinden van die Ros Beiaardommegang zijn nog geen beslissingen genomen. Het Ros Beiaardcomité wacht af wat de situatie rond de coronacrisis en maatregelen van de federale overheid nog zullen brengen vooraleer die knoop door te hakken. “Ondertussen laten we de voorbereidingen voor dit grote evenement wel voortlopen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Als de ommegang kan doorgaan, dan moeten we daar nu eenmaal klaar voor zijn. We houden daarbij wel alle regels van de overheid rond bijvoorbeeld social distancing indachtig.”

Oefensessie’s opgeschort

Maar voor de Pijnders zijn bij hun trainingen die afstandsregels geen evidentie. Bovendien geldt een samenscholingsverbod, zodat burgemeester Buyse in samenspraak met de Pijnders besliste dat de oefensessies voorlopig niet meer kunnen. “Anderhalve meter afstand houden, dat kan niet als je samen meer dan 800 kilogram moet torsen”, zegt Pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “We begrijpen de beslissing van de burgemeester dan ook ten volle. Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en alle maatregelen goed opvolgen voor ieders veiligheid. Het blijft natuurlijk wel onze intenties om van zodra dat mag de trainingen te hernemen.”

Normaal gezien was er aanstaande zondag 22 maart een training met de houten structuur gepland op het Hoogveld. Die valt weg. In de Meirdam trainen kan niet, omdat die de gesloten is. Op 19 april was er een trainingssessie voorzien met het Ros Beiaard zelf, aan de Hollandse Kazerne. “Het wordt afwachten wat dit over vijf weken gaat geven”, zeggen de Pijnders.