Pijnders mogen als eerste Ros Beiaardbier van brouwerij Dilewyns proeven: “Fantastisch lekker, al zijn we gewend jenever te drinken” Nele Dooms

13 oktober 2019

11u01 0 Dendermonde De Pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de Dendermondse straten torsen, kregen de eer om als eersten het nieuwe Ros Beiaardbier te proeven. Dat gebeurde bij Brouwerij Dilewyns, waar het bier zaterdag gebotteld werd. De reacties waren unaniem: “Fantastisch lekker bier, al zijn we gewend om jenever te drinken.”

2020 is een feestjaar en het is nog minder dan een jaar aftellen naar de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang. Daar willen ze bij Brouwerij Dilewyns, overigens ook één van de hoofdsponsors van het evenement, niet zomaar aan voorbij gaan. De familiebrouwerij, waarvan de grondslag bij vader-amateurbrouwerij Vincent Dileywns ligt en opgericht is aan de Vlassenhout op het industrieterrein van Dendermonde, is gekend om onder andere haar Vicarisbier en bestaat tien jaar. “Dubbel feest dus”, zegt Claire Dilewyns. “En dus wilden we iets bijzonders doen: een uniek bier creëren mét een bijzonder verhaal.”

Bier van vlas

Uiteindelijk bracht de brouwerij een oude ambacht weer tot leven om het bier te brouwen: vlas draaien. Het zorgt voor een primeur, want nooit eerder werd er bier van vlas gebrouwen. “Met kruiden hebben allerlei brouwerijen al zoveel gedaan, dus we wilden iets anders. In onze zoektocht naar een uniek ingrediënt, brainstormden we ook over gewassen die vroeger zo belangrijk waren voor de streek. Dan kan je niet om vlas heen. Daarmee gingen we aan de slag. We zaaiden zelfs een aantal vierkante meters vlaszaad op ons eigen terrein om het vervolgens te oogsten en te verwerken. Het was een hele zoektocht om te ontdekken welk deel van het vlas best bruikbaar was, welke hoeveelheid meest geschikt was voor de juiste smaak, enzovoort. Verschillende proefbrouwsels werden gemaakt en getest. Toen alles op punt stond, werd het brouwproces in onze grote ketels gestart.”

Dilywyns startte twee brouwels van 7.500 liter. Na zeven weken gisten en lageren is het Ros Beiaardbier nu klaar voor botteling. Daarvoor nodigde Dilewyns de Dendermondse Pijnders uit in de brouwerij. Het werd er een gezellige drukte met een dertigtal Pijnders die het gloednieuwe en unieke Ros Beiaardbier maar wat graag wilden proeven. “Fantastisch dat we deze eer krijgen”, zegt deken Gustaaf Mannaert. “De Pijnders hebben één grote liefde en dat is het Ros Beiaard. Alle initiatieven om dat Ros in de kijker te zetten, juichen we alleen maar toe. We zijn er brouwerij Dilewyns dankbaar voor dat zij op hun manier ook promo voeren voor de Ros Beiaardommegang. We staan er dan eigenlijk wel om bekend dat we vooral jenever drinken, dit nieuwe bier laten we ons toch ook graag in de smaak vallen.”

“Je proéft de ambacht”

De Pijnders zijn unaniem: “Geproefd en goedgekeurd”, zegt Luc De Jonghe. “Je proeft dat hier ambacht achter zit. We gaan moeten zien dat we altijd genoeg dorst hebben om veel van dit bier te kunnen drinken. Het was ook interessant om eens meer te vernemen over het hele bouwproces. Nu zijn we vooral ongeduldig tot het effectief op de markt zal zijn.”

De botteling bij Dilewyns gebeurt semi handmatig, waarbij de lege flessen manueel geplaatst worden en volle flessen handmatig afgenomen. Daar konden de sterke Pijnders handig bij helpen. “Na het bottelen wordt het bier nu nog voor enkele weken in een warme kamer bewaard, waar het hergist op fles”, zegt Claire Dilewyns. “Precies tweehonderd dagen voor de Ros Beiaardommegang zal het bier verkrijgbaar zijn en kan het ontdekt worden door de Dendermondenaars.”