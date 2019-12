Pijnders lanceren kerstvideo met wensen Nele Dooms

24 december 2019

De Dendermondse Pijnders, die als stoere dragers van het Ros Beiaard al reikhalzend uitkijken naar de ommegang in 2020, hebben tijdens hun voorbereidingen voor de stoet ook de tijd genomen om een kerstvideo te maken. Daarin laten ze de jongste generatie, de kinderen van huidige Pijnders, aan het woord om alle Dendermondenaren de beste wensen over te maken. De video werd opgenomen in het Dendermondse stadhuis bij het reusachtige schilderij van het Ros Beiaard dat daar hangt. Eén ding is duidelijk in de video: de kinderen kunnen al als de beste het Ros Beiaardlied zingen. Zij hopen, samen met de Pijnders, om iedereen te zien op zondag 24 mei 2020, de dag van de Ros Beiaardommegang.