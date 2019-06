Pijnders krijgen versterking van Ros Beiaardharmonie voor hun feestdag Nele Dooms

01 juni 2019

De Pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard torsen door het Dendermondse stadscentrum, waren zaterdag aan hun jaarlijkse feestdag toe. Dat betekende een rondgang door de binnenstad, met vertrek op de Grote Markt aan het stadhuis. Omdat nog amper één jaar rest tot de Ros Beiaardommegang in 2020, kregen de Pijnders, allemaal gehuld in knalrode t-shirts, dit jaar versterking van muzikanten van de Ros Beiaardharmonie. Dat zorgde alvast voor extra veel animo bij de doortocht door de stad. “En voor de muzikanten is het meteen ook al een extra repetitie voor als ze bij de ommegang moeten musiceren”, zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Ook wij, als Pijnders, beginnen volop aan repeteren te denken. Er is een houten frame in de maak voor zowel individuele trainingen als groepsrepetities. Nu sinds vorige week, exact één jaar voor de ommegang, de afteltotem helpt aftellen tot ons Ros buiten mag, begint het echt bij iedereen meer en meer te kriebelen. Wij geven alleszins de garantie dat we niets aan het toeval overlaten om ons fiere Ros op een waardige manier door Dendermonde te dragen.”