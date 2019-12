Pijnders krijgen eigen brood dankzij bakker Verhofstadt Nele Dooms

11 december 2019

12u45 0 Dendermonde Voortaan is in Dendermonde Pijndersbrood te verkrijgen. Dat is te danken aan bakkerij Verhofstadt uit de Donckstraat in hartje stad. De Dendermondse Pijnders, de stoere mannen die op 24 mei 2020 het Ros Beiaard weer door de Dendermondse straten zullen dragen, laten het brood zich smaken. “Vanaf nu elke ochtend bij het ontbijt om er stevig op te staan tegen de ommegang”, zeggen ze.

Toen bakker Sven Verhofstadt een tijdje geleden ontdekte dat er vroeger in Dendermonde een “Ommeganckbrood” bestond, geïnspireerd op de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang, besloot hij zelf aan de slag te gaan. “Het Ommeganckbrood bestaat al een tijdje niet meer, maar ik zorg voor een alternatief”, zegt hij. “En ik doop het Pijndersbrood.”

Verhofstadt heeft er een heel nieuw type brood mee in zijn gamma. Om het te maken, baseert hij zich op een speciaal recept met gekiemde oergranen en haver. “Met de haver hebben we meteen een verwijzing naar paarden en dus het Ros Beiaard”, zegt hij. “Resultaat is een lichtbruin desembrood, dat nergens anders te vinden is. Om het te herkennen wordt er met bloem het logo van het Ros Beiaard op gezet.”

De Dendermonde Pijnders kregen alvast de eer te proeven en reageren enthousiast. “Dit valt zeker in de smaak”, zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Het is een stevig brood. Ideaal om er krachtig op te staan voor onze zware taak die ons wacht tijdens de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020.”