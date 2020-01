Pijnders en Kalleke Step bezoeken leerlingen basisschool Echo Nele Dooms

20 januari 2020

15u13 13 Dendermonde Hoog bezoek voor de leerlingen van gemeentelijke basisschool Echo in Oudegem. De start van een nieuwe schoolweek ging er gepaard met de komst van Gustaaf Mannaert, deken van de Dendermondse Pijnders. Dat zijn de stoere mannen die op 24 mei het Ros Beiaard zullen dragen. Ook Kalleke Step, de nar die voor het Ros huppelt en acrobatische toeren uithaalt, was van de partij. Het bezoek kaderde in een groot project rond het Ros Beiaard waar de school mee bezig is .

“We werken heel intens naar de ommegang toe”, zegt directeur Danny Verneirt. “Een eerste apotheose van ons project zal begin februari plaatsvinden en dat zal helemaal rond het Ros Beiaard, maar ook rond belangrijke figureren daarbij zoals Pijnders en Kalleke Step, draaien. Daarom nodigden we ze bij ons op school uit. Deken Gustaaf Mannaert kent gigantisch veel verhalen en weetjes rond het Ros en de folklore. Onze leerlingen zijn er danig van onder de indruk en zijn blij dat zij die weetjes nu ook kennen.”

De insteek zal ook gebruikt worden voor het grote kunstkuurproject met de musical ‘En is ‘t Ros Beiaard echt een Peirt met een Strik in zijn Steirt’, die de kinderen op poten zetten. Daarbij zullen ze de sage van Ros Beiaard vertellen. “Bovendien zal een kinderkoor dat samengesteld is met leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar eigen gecomponeerde liederen zingen in het voorprogramma van de musical”, zegt Verneirt. De première is voorzien in maart. Ook in basisschool De Klinker werken de leerlingen een gelijkaardig project uit. Ook daar kwamen maandag Pijnders en Kalleke Step op bezoek.