Pianissimo Possibile toont kunst in ziekenhuis Nele Dooms

11 juli 2019

15u09 0

In de wandelgangen van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde loopt deze zomer de kunsttentoonstelling ‘Pianissimo Possibile’. Daarbij zijn werken van Georges Daemen te zien. Voor Sint-Blasius is deze expo de derde samenwerking met de Federatie Onafhankelijke Senioren. Die geeft Belgische kunstenaars van boven de vijftig jaar de kans om met hun werk naar buiten te komen in publieke ruimtes, ziekenhuizen en woonzorgcentra. In het Dendermondse ziekenhuis kunnen nu de patiënten, hun families en ziekenhuispersoneel van de kunst genieten. Georges Daemen schildert figuratief en bij voorkeur in olieverf. Muziek is zijn belangrijkste inspiratiebron. De tentoonstelling is tot 12 september te bekijken in AZ Sint-Blasius, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde.