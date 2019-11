Peuters krijgen Boekstartfeest in bibliotheek Nele Dooms

20 november 2019

17u59 1 Dendermonde Alle peuters van nul tot drie jaar zijn op zondag 24 november uitgenodigd voor een Boekstartfeest in de bibliotheek van Dendermonde. De bib wil zo het plezier van boeken en lezen al bij de allerkleinsten promoten.

Voor het gebeuren werkt de bib samen met het Opvoedingspunt. “Het Boekstartfeest is een verlengstuk van het Vlaamse project Boekstart, dat kinderen zo vroeg mogelijk in hun ontwikkeling wil laten kennismaken met boekjes en lezen wil stimuleren”, zegt schepen Els Verwaeren (NV-A). “Een vroege taalontwikkeling is immers bepalend en verhoogt de ontwikkelingskansen van jonge kinderen aanzienlijk.”

Peuters kunnen zondag met hun ouders terecht in zaal ‘t Sestich voor een ontbijt, babymassages, muziek- en woordprikkels en een theatervoorstelling “Wij gaan op Berenjacht”. Alles is voorzien op baby- en peutermaat. Er worden meer dan 250 baby’s, peuters en hun ouders verwacht. Ze kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: bibliotheek@dendermonde.be of 052/46.81.00.