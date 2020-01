Peter D’Hondt roept politie op nadat bestuurder ontkent dat hij met linkerbeen uit wagen hing terwijl hij 120 per uur reed in bebouwde kom Koen Baten

07 januari 2020

15u15 0 Dendermonde Op een warme zomerdag maakte Mohamed A. het in Dendermonde wel echt te bont achter zijn stuur. Hij reed met een snelheid van 120 kilometer per uur in een zone 50 en had bovendien zijn linkervoet ook uit het raam hangen, terwijl zijn moeder en kinderen achteraan in de wagen zaten. “Mijn voet heb ik nooit uit het raam gestoken”, beweert A.

De feiten vonden plaats in het centrum van de stad. Een patrouille van de politie merkte de man op en kon de nodige vaststellingen doen. De patrouille kon hem aan de kant zetten en ging over tot een controle. “Ik was net een caravan aan het inhalen met veel te hoge snelheid, dat was fout”, aldus A. “Ik heb echter nooit mijn voet uit het raam gestoken terwijl ik dit deed”, verklaarde hij.

Om zeker te zijn, liet Peter D’Hondt de zaak uitstellen en nodigde hij de verbalisanten uit om te komen getuigen over de feiten. De zaak zal verder gezet worden op 3 maart.