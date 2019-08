Petattenworp moet weer hoogtepunt van Haagem Kermis worden en daarom pakt Feestcommissie duizend aardappeltjes in Nele Dooms

28 augustus 2019

14u23 0 Dendermonde “Tradities zijn er om in ere te houden”. Zo klinkt het bij de Feestcommissie van Oudegem, die volop met de voorbereidingen van de jaarlijkse Haagem Kermis bezig is. De Petattenworp moet weer het hoogtepunt van het weekend worden. Daarvoor zijn nu al zo’n duizend kleine aardappeltjes ingepakt.

Het zorgde voor een gezellige bedrijvigheid in het oud gemeentehuis van Oudegem. De leden van de Feestcommissie kwamen er, in gezelschap van het nieuwe Petatje Fenn Meersman, samen om kleine aardappeltjes te verpakken. “Een enthousiaste menigte mag er zondag tijdens de Petattenworp naar grabbelen”, zegt voorzitter Stéphanie Verlaeckt. “Tussen de meer dan duizend petatjes zit ook een gouden juweeltje. Het is natuurlijk de bedoeling om dat te bemachtigen.”

De Petattenworp vormt de apotheose van de Haagem kermis. Die start op zaterdag 31 augustus met een jaarmarkt en braderie op de Oudegemsebaan, in samenwerking met Oudegemse verenigingen. Live optredens zijn er van onder andere Sons of Sirius, Soulmatiq9 en Johnny’s Little Drumsticks.

Op zondag 1 september zorgt ‘t Pyl voor een aperitiefconcert in de tuin van de parochiezaal. De reuzenstoet gaat uit vanaf 18.30 uur. Reuzen Petatje op ezeltje Anatool, Jef Scheirs, Theo Cool en Pierre Vertongen gaan dan uit, in gezelschap van de personages uit het boek “De Filosoof van Haagem”. “Van dit boek werd een gelijknamige televisiereeks gemaakt op de toenmalige BRT en het maakte ons dorp beroemd. Het is altijd leuk dat in de schijnwerpers te zetten”, zegt Verlaeckt. “Met onze kermis houden wij de folklore overeind.” De Gouden Petattenworp start om 19.30 uur aan de pui van het gemeentehuis.

Op maandag 2 september vindt nog een kinderjaarmarkt plaats in de Nederstraat en de Sint-Sebastiaanstraat, tussen 14 en 15.30 uur. In deze straten geldt dan een verkeers- en parkeerverbod.