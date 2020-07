Petatjesverkiezing met een primeur: drie kandidaatjes dingen naar titel via Facebook Nele Dooms

14 juli 2020

14u04 3 Oudegem Voor het eerst in de geschiedenis van de jaarlijkse Petatjesverkiezing, zal het gebeuren online via Facebook verlopen. Daar zit de coronacrisis voor iets tussen. Is het Vic, Lauren of Emma die het nieuwe Petatje 2020 wordt?

De Feestcommissie van Oudegem organiseert elk jaar een Petatjesverkiezing. De winnaar wordt de mascotte van de Septemberkermis en krijgt een prominente rol in de reuzenstoet en tijdens de Gouden Petattenworp in Oudegem.

“Petatje is één van de spilfiguren uit het boek De Filosoof Van Haagem van Jef Scheirs, dat in de jaren zestig verfilmd werd als televisieserie op de toenmalige BRT”, zegt voorzitter Stéphanie Verlaeckt. “Petatje was een schattig ventje, omgeven door enkele stereotype figuren zoals de levensgenieter Titten, de norse Naten, Rosalieke, zijn moeder, Coletje Kambeel.”

De verkiezing van een nieuw Petatje gebeurt doorgaans door de kandidaatjes allerlei opdrachten tot een goed einde te laten brengen, in bijzijn van een enthousiast publiek. Door de coronacrisis is dit momenteel niet mogelijk en dus ging de Feestcommissie op zoek naar een alternatief. Dat is een online verkiezing via Facebook geworden.

Er zijn drie kandidaten: Vic Bogaert (10), Lauren Van Caekenberghe (9) en Emma Coene (9). Zij maakten van zichzelf een ludiek filmpje om zich voor te stellen. Via een Poll kan er gestemd worden op één van de kinderen. De wedstrijd volgen en stemmen op één van de kandidaatjes kan via de Facebook-pagina Petatjesverkiezing 2020!