Personeel rusthuis Sint-Vincentius bedankt zelf iedereen “voor grote solidariteit tijdens coronacrisis”

20 maart 2020

12u44 76 Dendermonde Om klokslag 12 uur vrijdagmiddag klonk op veel plaatsen applaus uit solidariteit voor iedereen in de zorg en die zich inzet in deze coronacrisis en werden witte lakens uit ramen gehangen. In het rusthuis Sint-Vincentius in Baasrode bedankte het personeel op zijn beurt iedereen voor de grote solidariteit.

De coronacrisis vraagt immense inspanningen van alle medewerkers en vrijwilligers in de zorg: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, poetsdienst en onderhoudspersoneel. Met risico’s voor hun eigen gezondheid is geen uur of inspanning hen momenteel te veel. Velen uiten daarvoor hun waardering.

Maar in het rusthuis Sint-Vincentius van Baasrode nam het personeel zelf om 12 uur even de tijd om samen buiten te komen en te applaudisseren. “Wij willen op onze beurt iedereen bedanken die nu zo solidair met ons is, aan ons denkt en ons een hart onder de riem steekt”, zegt Jessie Ringoot van de animatiedienst binnen het rusthuis. “Aan iedereen een dikke merci!”

In de plaats kreeg het personeel luid applaus terug, van buren in de straat. An Vranken, wiens moeder Marie in het woonzorgcentrum verblijft, had de moeite genomen om de toegang te versieren met een boodschap en ballonnen. “Ik wil zo dank u zeggen”, legt ze uit. “Het zijn geen gemakkelijke tijden. Moeder bezoeken kan nu niet, maar ik weet dat ze bij dit personeel in heel goede handen is. Ze verdienen echt waardering.”