Personeel AZ Sint-Blasius enthousiast over Bike to Work: fietsverwendag voor winnend team Nele Dooms

22 augustus 2020

14u12 0 Dendermonde Personeel van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde kreeg zaterdag een fietsverwendag aangeboden. Dat komt omdat ze vol enthousiasme deelnamen aan de actie Bike To Work en er laureaat van werden.

Het AZ Sint-Blasius neemt sinds het voorjaar 2020 deel aan Bike to Work. Dat is het fietsmotivatieprogramma van de Fietsersbond om fietsen naar het werk te stimuleren. “Collega’s dagen elkaar dan uit om gedurende enkele weken naar het werk te fietsen”, legt Nele Marcoen, welzijnsmedewerker van het ziekenhuis uit. “Een indrukwekkend peloton van 740 Bike to Work’ers uit 53 ondernemingen fietsten samen 107.586,58 km naar het werk, in een periode van 3 weken. En ook ons personeel deed daarvoor een flinke duit in het zakje, want die hadden meteen een vliegende start genomen.”

De eerste prijs in het nieuwelingenklassement werd gewonnen door het team “Deloose Hartjes”. Zij fietsen elke dag naar het werk en deden een goede gok bij de schiftingsvraag. Resultaat is een fietsverwendag voor het hele team. De collega’s trokken er op uit voor een fietstocht met e-bikes, inclusief een coronaproof meet & greet-moment, een hapje en drankje, een goodiebag met waardebon, en een jaar lang fietsbijstand. Door het delen van een leuke fietsfoto won daarnaast ook een collega van dienst revalidatie een rugzak. Een andere collega van dienst raadpleging won een eBike.