Perskring op zoek naar nieuwe kandidaten voor jaarlijkse Persprijzen: wie maakte zich voorbije jaar bijzonder verdienstelijk? Nele Dooms

20 november 2019

17u11 0 Dendermonde De Dendermondse Perskring gaat op zoek naar nieuwe kandidaten voor de uitreiking van haar jaarlijkse Persprijzen. Die zullen op zondag 9 februari uitgereikt worden. Kandidaturen kunnen tot midden januari gemeld worden.

De Perskring kent elk jaar de Persprijzen toe en zet daarmee personen of verenigingen die zich het voorbije jaren extra verdienstelijk maakten of voor uitstraling van de regio zorgden in de bloemetjes. Er zijn twee categorieën: sociaal-cultureel en sport. Kandidaten hiervoor moeten uit de werkingsgemeenten Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke van de Perskring komen.

Wie meent de geschikte kandidaat te zijn of te kennen, kan tot en met 15 januari 2020 een kandidatuur met bijhorende motivatie insturen bij via marc.goossens.persbureau@skynet.be of willy.vandamme@scarlet.be. De uitreiking van de Persprijzen op zondag 9 februari vindt plaats in Zaal Belgica BiS in Dendermonde.