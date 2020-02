Perskring beloont verdienstelijke vrijwilligers en sporters met Persprijzen Nele Dooms

10 februari 2020

16u39 6 Dendermonde De Dendermondse Perskring heeft de jaarlijkse Persprijzen uitgereikt. Die gaan traditiegetrouw naar personen of verenigingen die zich het voorbije jaar erg verdienstelijk maakten. De vereniging wil hiermee vooral vrijwilligers en stille werkers in de bloemetjes zetten. De uitreiking vond plaats in Zaal De Grind van de VLEK-school in Grembergen.

De Persprijs in de categorie socio-cultureel ging naar jeugdkoor Jeko uit Appels. De groep bestaat precies vijftig jaar en wist doorheen de jaren een stevige reputatie op te bouwen met tal van optredens in de regio, maar ook daarbuiten. Dat ze talent in huis hebben, bewezen de zangertjes ook tijdens de uitreiking zelf, want zij hadden de eer die op te fleuren met hun muziek. In de categorie Sport ging de trofee naar Yoran van Gucht uit Baasrode. De wielrenner reed al heel wat titels en overwinningen bij elkaar. De Life Time Achievement-trofee tot slot was bestemd voor de vzw Jeugd Zonder Dak uit Sint-Gillis. De vereniging zorgt er al vijftig jaar voor dat de jeugdverenigingen Chiro Kreale en KSA Sint-Arnout een degelijke huisvesting hebben. Met de Persprijs hebben de drie laureaten een prachtig kunstwerk van kunstenaar Staf Vinck in handen.