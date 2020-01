Pensioen voor thuisverpleegster Hilde De Vos: collega’s Wit-Gele Kruis zetten haar in de bloemen Nele Dooms

31 januari 2020

Thuisverpleegkundige Hilde De Vos, die voor het Wit-Gele Kruis tal van huisbezoeken bij patiënten aflegde in Sint-Gillis en omgeving, gaat met pensioen. Daarvoor werd ze in de bloemetjes gezet door haar collega’s. Hilde De Vos startte haar loopbaan bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen op 1 februari 1992. “De voorbije jaren hebben heel wat patiënten de revue gepasseerd, waarbij ik iedereen altijd de beste zorgen probeerde toe te bedelen”, zegt ze. “Nu is het tijd om het wat rustiger aan te doen.” Patiënten collega’s zien Hilde met spijt in het hart vertrekken. “We zijn alleszins erg dankbaar voor de vele jaren van aangename samenwerking”, zegt Griet Michem, één van de collega’s. “Daarom zetten we Hilde nog eens goed in de kijker.” Ook algemeen directeur Wim Allemeersch droeg graag zijn steentje bij aan de viering en kwam langs om Hilde te bedanken voor de vele jaren dienst. Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is de grootste organisatie voor thuisverpleging in Vlaanderen. Het team van Sint-Gillis heeft zijn thuisbasis aan de Burgemeester Potiaulaan.