Pendelaars moeten nog tot voorjaar wachten op nieuwe fietsenstalling

14 oktober 2019

Het ziet er naar uit dat de pendelaars die in Oudegem de trein nemen en met de fiets naar het station komen, zich nog een tijd zullen moeten behelpen. Een nieuwe fietsenstalling komt er maar tegen maart 2020, maar de oude is wel al afgebroken. Dat gebeurde naar aanleiding van de werken die recent plaatsvonden aan de spoorwegovergang in Oudegem om de verkeersomgeving rond papierfabriek VPK veiliger te maken. Naar aanleiding daarvan besliste de NMBS om ook aan de stationsomgeving wat werken uit te voeren. Zo zou het de versleten fietsenstalling daar aanpakken. De oude fietsenstalling is daarom al afgebroken om te vervangen door een nieuwe. Alleen gaat die er maar komen tegen het voorjaar. “Dat betekent dus een winter lang dat pendelaars hun fiets niet overdekt kunnen stallen, maar dat nog maanden moeten blijven doen op de tijdelijke parking tussen de auto’s”, zegt Tom Bogman, sp.a-raadslid en pendelaar. “Het is uiteraard een goede zaak dat de NMBS wil investeren in het station van Oudegem. Meer fietsers en meer treinreizigers zorgen voor minder files op de weg. We begrijpen alleen niet goed waarom het zo lang moet duren voor de nieuwe stalling er komt. De nieuwe zone voor de fietsstelplaats is immers al aangelegd.” Bogman vraagt het stadsbestuur om er bij de NMBS op aan te dringen een tandje hoger te schakelen zodat de fietsenstalling er sneller komt.