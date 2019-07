Peird van Sint-Gillis krijgt eigen Kalleke Step Nele Dooms

12 juli 2019

16u27 0 Dendermonde Net als de traditie bij het echte Ros Beiaard van Dendermonde het wil, zal voortaan ook het Peird van Sint-Gillis een eigen Kalleke Step als begeleider hebben. Kenneth De Smet zal die taak op zich nemen. Tijdens de bloemencorso op zondag 1 september zal hij voor het eerst voor het paard huppelen.

Dat een nar het Ros Beiaard van Dendermonde begeleidt, is een eeuwenoude traditie. Dat die nar de naam Kalleke Step draagt, is sinds de ommegang van 1914 een feit. Nu de Orde der Stalhouders in Sint-Gillis het vroegere ‘Peird van den Halt’ een comeback bezorgde en dat paard de voorbije jaren opnieuw zijn opwachting maakte in de Bloemencorso, wil de vereniging ook aan dit Peird van Sint-Gillis een Kalleke Step geven. “De primeur op dat vlak is voor de komende bloemenstoet”, zegt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders. “Ook in Sint-Gillis zal dan een Kalleke Step door de straten huppelen en dansen.”

De eer valt te beurt aan Kenneth De Smet. Hij is niemand minder dan de zoon van het echte Kalleke Step van het Dendermondse Ros Beiaard, Walter De Smet. “De knepen van het vak kan ik dus van de beste leren”, zegt Kenneth. “Als mijn vader dit voor het Ros Beiaard kan, kan ik dat wel voor het Peird van Sint-Gillis. Het idee is tussen pot en pint ontstaan. Ik ging de uitdaging aan en moet er nu voor zorgen dat ik er tegen 1 september helemaal klaar voor ben.”

De voorbereidingen lopen volop. “Ik heb geturnd van mijn drie tot twaalf jaar en ken dus wel wat trucs”, zegt Kenneth vol zelfvertrouwen. “De handenstand, het belangrijkste talent van een Kalleke Step, heb ik zeker onder knie. Al heb ik hem ondertussen voor de zekerheid toch terug wat meer geoefend. Tegenwoordig houden vader en ik wedstrijdjes om ter langst op de handen staan.”