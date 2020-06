Paul en Irma vieren huwelijksjubileum: “Nog altijd zot van elkaar” Nele Dooms

07 juni 2020

11u36 0 Dendermonde “We zijn nog altijd zot van elkaar”. Dat zeggen Paul Coen (72) en Irma Jacob (67) uit Berlare naar aanleiding van hun huwelijksjubileum. Ze zijn vijftig jaar getrouwd.

Paul en Irma hebben altijd in Appels gewoond, maar sinds kort verhuisden ze naar Berlare voor een “rustige, oude dag”. De twee leerden elkaar indertijd kennen bij een wielerwedstrijd. Paul reed koersen en was zeer sportief. Voor Irma was het met zo’n sportieve gast liefde op het eerste gezicht. Het tweetal kreeg één zoon. Ze werkten tijdens hun actieve loopbaan allebei als arbeider.

“Nu we beiden met pension zijn, genieten we van onze dagen met elkaar. We verzorgen elkaar goed en zijn erg bezorgd om elkaar”, klinkt het. “Onze hobby’s zijn koken en wandelen met onze hondjes. We gaan ook heel graag eten en op reis. En een goed glaasje bubbels slaan we nooit af.”

Bubbels kwamen er ook bij kijken om het huwelijksjubileum te vieren. Familie kwam aan de deur met gelukwensen. En van de barbecue konden de buren wat meegenieten. Zij kregen een portie aan huis.