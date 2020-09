Patrick Van Campenhout legt eed af als nieuw raadslid Nele Dooms

11 september 2020

16u00 0 Dendermonde Patrick Van Campenhout heeft voortaan een zitje in de gemeenteraad van Dendermonde. Hij legde tijdens de jongste zitting de eed af.

Van Campenhout legde de eed fysiek af in de raadszaal van het stadhuis bij voorzitter van de gemeenteraad Dirk Abbeloos, terwijl de andere raadsleden thuis waren. De gemeenteraad vond immers, zoals ook de voorbije maanden het geval was, digitaal plaats omwille van de coronacrisis.

Van Campenhout neemt zijn plaats in de Dendermondse gemeenteraad in ter vervanging van Walter Deygers. Die was ook fractieleider voor N-VA, maar besloot om het wat rustiger aan te gaan doen. Deygers zegt de gemeenteraad vaarwel en laat zich dus vervangen door Van Campenhout. De fakkel als fractieleider gaf hij door aan Stijn Goossens, die al langer in de gemeenteraad zetelt.

Van Campenhout kwam bij de jongste verkiezingen als nieuwkomer op de lijst van N-VA terecht, op de zesde plaats. Hij is meester in deze eeuwenoude Chinese krijgskunst en oprichter en voorzitter van het Vlaams Wushu Instituut in Sint-Gillis, waar hij ook lesgeeft. Van Campenhout is goed gekend in sportmiddens. Hij was ook diverse jaren ondervoorzitter van de Sportraad en bezieler van het jaarlijkse Sportgala.