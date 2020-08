Pastoor Paul Redant met pensioen, maar blijft in parochie als... reus: “Klein van gestalte, maar een reus van een vent” Nele Dooms

30 augustus 2020

16u48 3 Grembergen Grembergen nam zondagochtend afscheid van haar geliefde pastoor Paul Redant (70). Een grote afscheidsviering werd het niet, gezien de coronacrisis. Maar er stond de priester wel een verrassing te wachten: de Feestcommissie en het Orvélogenootschap hadden voor zijn afscheid een reus naar zijn portret gemaakt. “Onze pastoor is klein van gestalte, maar een reus van een vent”, klinkt het unaniem.

Het was een late roeping die Paul Redant tot priester maakte. Dat vertelt hij zelf bij zijn afscheid. “Ik had Economische Wetenschappen gestudeerd en was onder andere zeven jaar lang analist bij de Boerenbond”, zegt hij. “Maar het priesterschap lonkte. Ik deed mijn priesterstudies in het weekend. Uiteindelijk werd in 1981 tot priester gewijd. En ik heb me dat nooit beklaagd.”

Redant werd datzelfde jaar onderpastoor in Grembergen. De band met deze parochie zou hem nooit meer loslaten. “Ik raakte nauw betrokken bij verenigingen en de mensen kwamen we nauw aan het hart te liggen. Als priester volgden er omzwervingen langs Burcht, Eeklo, Berlare en Buggenhout, maar uiteindelijk kwam ik in 2014 weer in Grembergen terecht. Met plezier.”

Grembergen ziet zijn pastoor niet graag vertrekken, want Redant is er erg geliefd. Zelf wilde hij geen groot afscheid en dus beperkte de priester zich zondag in zijn Sint-Margaretakerk tot een gewone misviering. Maar zijn parochianen hielden er toch aan de pastoor nog eens goed in de bloemetjes te zetten. Dat deden ze met een reus, die op het einde van de mis zelfs de kerk binnen wandelde. “Voila, het probleem is opgelost als ik er niet meer ben. Zet die reus hier aan het altaar en Grembergen blijft een pastoor hebben”, grapte Redant.

“We zien onze pastoor niet graag vertrekken, want zo iemand gaan we hier niet meer vinden”, Hugo Uyttendaele, voorzitter van de Kerkraad. “Redant ontpopte zich tot een man van het volk, geliefd bij iedereen. Hij was een authentiek priester en zijn misvieringen waren gekenmerkt door teksten die de mensen rechtstreeks aanspraken. Op het einde van elke mis kon er zelfs een grapje af. De parochianen gaan dat ‘mopje van de week’ zeker missen. We kennen onze pastoor als bescheiden, eenvoudig, oprecht, emotioneel, natuurvriend, gastvrij, bescheiden en doorbijter. We gunnen hem zijn pensioen van harte.”