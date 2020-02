Pasar start nieuw werkjaar met geslaagde dauwtrip Nele Dooms

18 februari 2020

12u47 0

Het is traditie bij Pasar Baasrode om het nieuwe werkjaar op een sportieve manier te starten en daar hield de vereniging ook dit jaar aan vast. Meer dan tachtig leden verzamelden zich voor een dauwtrip. “Deze keer verkenden we de omgeving van Meldert”, zegt voorzitter Karel De Cock. “Steevast mogen we op een grote opkomst rekenen en dat was deze keer niet anders. Voor dag en dauw opstaan en genieten van de natuur die ontwaakt, wordt duidelijk gewaardeerd. Het ontbijt dat we vervolgens voorgeschoteld kregen in Chalet De Goudkarper smaakte des te meer.”