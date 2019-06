Pasar plant garageverkoop Nele Dooms

05 juni 2019

13u15 4

Pasar plant opnieuw een garageverkoop in Baasrode. Dat is ondertussen al een aantal jaren traditie tijdens het pinksterweekend. Het initiatief ontstond aanvankelijk in de Geerstraat, maar ondertussen doen bewoners in tientallen andere straten in het dorp mee. “Deze rommelmarkt is dus over het ganse grondgebied van Baasrode te bezoeken”, zegt Karel De Cock van Pasar. “Bewoners stellen hun eigen garage, oprit of voortuin open voor bezoekers om er tweedehands spullen te koop aan te bieden. Dat gebeurt natuurlijk aan zachte prijsjes.” De garageverkoop vindt plaats op Pinkstermaandag 10 juni, vanaf 10 uur. Iedereen is welkom. Info: 0486/22.12.67 of via geerstraat@gmail.com.