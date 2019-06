Pasar ontdekt cultuur, gastronomie en geschiedenis Nele Dooms

11 juni 2019

De leden van Pasar Baasrode trokken naar Kortrijk om er cultuur, gastronomie en geschiedenis te ontdekken. “De daguitstap werd in elkaar gestoken door onze vrijwilligers Dirk en Anja”, zegt voorzitter Karel De Cock. “Zij zorgden ervoor dat alles de moeite waard was. Dankzij hen ontdekten we dat zelfs de koffie en dessert in Gullegem een ware ontdekking zijn. Alle deelnemers aan de daguitstap hebben zeker ten volle genoten. Het geeft goesting om nog meer reisjes te maken in het Pasar-gezelschap.”