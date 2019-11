Parochianen in de bres voor behoud kerk Briel: petitie tegen sluiting verzonden naar bisdom Nele Dooms

18 november 2019

14u04 3 Dendermonde De parochianen van de kerk van den Briel, op de grens van Dendermonde met Buggenhout springen in de bres voor het behoud van hun misvieringen. Het kerkje zou moeten sluiten nu pastoor André Van Duyse 75 jaar geworden is, maar dat zien de kerkgangers niet zitten. Ze sturen een petitie naar het bisdom. Ook de pastoor geeft aan dat hij gerust nog elk weekend misvieringen wil houden.

Het Kerkenbeleidsplan van Groot-Dendermonde, dat in 2017 door de Werkgroep Kerkenplan werd opgesteld, is duidelijk: van de huidige 14 kerken die Dendermonde rijk is, zullen er op termijn nog slechts zes overblijven waar wekelijks een misviering plaatsvindt. Vier kerken kregen voor de toekomst de stempel “gelegenheidskerk”, waar nog misvieringen mogen als een pastoor daartoe bereid is en ook doopsels, huwelijken en begrafenissen nog kunnen. Voor nog vier andere kerken werd beslist dat die moeten verdwijnen.

Bij die laatste categorie hoort de kerk van den Briel en dus geldt hiervoor een uitdoofscenario: als er geen pastoor meer is, dan sluit de kerk. En laat nu net pastoor André Van Duyse zopas 75 jaar geworden zijn. Dat is de leeftijd waarop priesters verplicht worden hun ontslag aan te bieden aan het bisdom. “Als dat ontslag er komt, dan heeft den Briel geen priester meer”, schetst Jean Heyvaert, een van de ongeruste parochianen. “Dat willen wij helemaal niet. Elke weekend wonen hier meer dan 150 personen op zaterdagavond en zondagochtend de misvieringen bij. Er zijn kerken die veel minder in trek zijn...”

De ongeruste parochianen willen dat hun kerk van den Briel open blijft. Om die eis kracht bij te zetten startten ze een petitie op. In een mum van tijd werden honderden handtekeningen verzameld en die zijn opgestuurd naar het bisdom. “Als dit kerkje zou sluiten is dat een ramp”, zegt Lieve De Sutter. “Hier komt volk vanuit de wijde omgeving. Veelal zijn dat oudere, minder mobiele mensen. Hier hebben ze een parking vlakbij de kerk en het is vlakbij voor hen om toch wekelijks de mis te kunnen volgen. Schaf deze kerk af en deze mensen kunnen nergens anders naartoe, gewoon omdat ze er niet geraken.”

Ontslagbrief

De kerkgangers hopen dan ook dat ze in de toekomst toch nog elk weekend in den Briel terecht zullen kunnen. Pastoor Van Duyse staat achter hun vraag. “Het bisdom heeft me gewezen op de plicht om mijn ontslag, naar aanleiding van mijn 75ste verjaardag, in te dienen”, zegt hij. “Dat heb ik zopas dan ook gedaan. Mijn ontslagbrief is naar het bisdom vertrokken. Maar ik heb er duidelijk bij gezet dat ik liever nog heel graag voort de missen in den Briel blijf verzorgen. Ik wil mijn parochianen niet in de steek laten.”

De parochianen wachten nu een reactie van het bisdom af. “Ons ongenoegen is duidelijk overgemaakt”, zegt Agnes Thomas. “We hopen dat we gehoor krijgen voor onze verzuchtingen. Zolang we niets horen, blijven wij gewoon in den Briel naar de mis gaan.”