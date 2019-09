Parket gunt unieke blik achter de schermen tijdens open monumentendag Vier academies hebben verschillende kunstwerken gemaakt met verwijzing naar gerecht en de rechtbanken. Koen Baten

06 september 2019

15u15 0 Dendermonde De Dendermondse afdeling van het parket gunt op zondag een unieke blik achter de schermen van het parket en de werking van het parket en zijn onderverdelingen. Het parket zit sinds 2004 in de Zwart Zusterstraat in Dendermonde, en het is de eerste keer dat ze deze inkijk geven in hun werking aan de bewoners. “Tegelijk koppelen we dit aan enkele kunstwerken die sinds kort in ons parket geplaatst zijn met tal van verwijzingen naar het gerecht", zegt afdelingshoofd Bart Van Den Branden.

Het is een speciale maar unieke locatie die zondag wordt opengesteld tijdens Open Monumentendag. Het vroegere ziekenhuis werd in 2004 omgetoverd tot het parket afdeling Dendermonde en stelt sindsdien meer dan 100 mensen te werk in het gebouw. Daar wordt volop gewerkt aan alle dossiers van de verschillende rechtbanken. Het is net datgene dat het parket nu wil laten zien. “We willen tonen wat we hier doen en hoe alles werkt. Dit is redelijk uniek en niet vanzelfsprekend", klinkt het.

Om het bezoek aan het parket extra aantrekkelijk te maken is er ook samengewerkt met vier academies uit Dendermonde, Sint-Niklaas, Hamme en Waasmunster. Verschillende artiesten maakten kunstwerken die recent geplaatst werden in het parket. Ze verwijzen naar het parket en hebben allemaal een link. “Zo hangt er in een zaal een kunstwerk met pluimen, verwijzend naar de Egyptisch godin Maät, voorloper van vrouw justitia", zegt Freddy Huylebroeck van de oudheemkundige kring Hamme. “Hier hangen ook woorden aan gebreid die voorkomen in het gerecht", klinkt het.

Zo werd er ook een computergame ontworpen waar het de bedoeling is om zoveel mogelijk papier te verzamelen. “Het is een verwijzing naar het gerecht dat daar nog alles met papier gebeurd, terwijl de computer zo hard al ingeburgerd is", zeggen de makers. Ook is er een kunstwerk met de hamer van het oordeel op boeken, met verwijzing naar DNA, zaken die op de rol staan, enzovoort. Daarnaast hangen er ook verschillende portretten en is er ook audio. Bij elk kunstwerk hangt er een klein beetje uitleg. “Er zijn zondag rondleidingen voorzien voor de geïnteresseerden in het gebouw. Uiteraard zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen voorzien dat er geen dossiers kunnen verdwijnen. Het moet vooral een leuke inkijk geven op het gerecht", besluit Van Den Branden. Wie interesse heeft kan zondag tussen 10.00 uur en 18.00 uur terecht op het gerecht aan de Zwart Zusterstraat in Dendermonde.