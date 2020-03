Parkeren kan tijdelijk gratis in binnenstad Nele Dooms

25 maart 2020

13u42 0 Dendermonde Parkeren kan vanaf nu tijdelijk gratis in de binnenstad van Dendermonde. Dat heeft het schepencollege beslist.

Het centrum is normaal opgedeeld in verschillende betalende zones. Het systeem werd ooit ingevoerd om de parkeerdruk in het centrum te verlagen. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het Dendermondse schepencollege nu echter beslist om gratis parkeren in die betalende parkeerzones toe te laten. “Het parkeerbedrijf waar we mee samenwerken heeft haar parkeerwachters technisch werkloos gezet, zodat er geen controles kunnen plaatsvinden”, legt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) uit. “Bovendien zijn de meeste winkels momenteel gesloten, zodat het erg rustig is in de stad en de parkeervraag beperkt blijft.”

De maatregel van gratis parkeren blijft gelden tot zolang de maatregelen rond de coronacrisis van kracht blijven en winkels gesloten blijven. Ook parkeren in de blauwe zone kan tijdelijk zonder parkeerschijf. “Maar hoewel tijdelijk geen parkeergeld moet betaald worden, vragen we wel met aandrang om reglementair te blijven parkeren”, benadrukt Meremans. “Wie wildparkeert, riskeert een boete.”