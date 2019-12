Parkeerverbod op Hamsesteenweg nadat te veel op bermen geparkeerd wordt Nele Dooms

10 december 2019

13u45 1

Het stadsbestuur van Dendermonde voert een parkeerverbod in op de Hamsesteenweg in Grembergen. Het verbod geldt voor de zone tussen de de Gaverstraat en het kruispunt met de Oude Molenstraat en Zogsebaan. De steenweg werd recent heringericht. Daarbij werden ook verhoogde fietspaden voorzien, met daarnaast een onverharde berm. De stad stelde de afgelopen tijd echter vast dat chauffeurs hun wagen op een aantal plaatsen op die onverharde bermen parkeren. Daardoor worden die bermen kapot gereden. Bovendien blijft er op die manier onvoldoende ruimte over voor voetgangers. De situatie zorgt ook voor hinder aan opritten en garages. Om dat op te lossen en duidelijk te maken dat op de bermen niet geparkeerd mag worden, voert het stadsbestuur nu een parkeerverbod in. Dat zal met de nodige signalisatie aangeduid worden.