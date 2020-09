Parkeerverbod en omleiding voor fietsers bij nieuwe fase werken Noordlaan Nele Dooms

09 september 2020

18u23 0 Dendermonde De werken aan de Noordlaan in Dendermonde gaan een nieuwe fase in. Dat betekent ook een reeks nieuwe verkeersmaatregelen.

Een firma legt op de Noordlaan, in opdracht van Fluvius, een nieuw elektriciteitsnet aan. Tegelijk wordt ook een glasvezelnetwerk gerealiseerd. De werken begonnen al voor de zomer en zijn nu toe aan de vierde fase. Die zal duren van 10 september tot en met 9 oktober. Daarbij wordt gewerkt op de Noordlaan aan de zijde van huisnummer 18 tot en met huisnummer 146 en aan de middenberm ter hoogte van huisnummer 140 en het kruispunt met de Lodewijk Dosfelstraat. De werken vinden plaats in het voetpad en de parkeerstrook en worden uitgevoerd vanop de rijbaan en het fietspad richting Appels.

Over de hele werfzone geldt een tijdelijk parkeerverbod. Het verkeer in de richting van Appels moet over één rijvak. Fietsers die richting Appels rijden, moeten een omleiding volgen via de Kwintijnpoort, de Nieuwburcht en de Donckstraat. Voor voetgangers blijft er wel altijd een doorgang langs de werfzone vrij. Een deel van de rijbaan ter hoogte van de Lodewijk Dosfelstraat wordt ingenomen voor een veilige doorgang voor fietsers. Afslaan richting Lodewijk Dosfelstraat en de kazerneparking wordt verboden. De bushalte tegenover het Oscar Romerocollege wordt verplaatst naar de voorzijde van het politiecommissariaat.