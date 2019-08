Parkeerverbod door wielerwedstrijd Nele Dooms

19 augustus 2019

Een wielerwedstrijd door Schoonaarde op woensdag 21 augustus zorgt voor extra verkeersmaatregelen. De renners koersen tussen 15 en 20.30 uur. De start van de wielerwedstrijd voor vrije liefhebbers vertrekt in Gijzegem en verloopt vervolgens deels over het grondgebied van Schoonaarde. De renners rijden door de Rimeirstraat, de Langestraat, de Nieuwstraat, de Schuitteplasstraat, de Vrankrijkstraat en de Migrostraat. Om dat veilig te laten verlopen, geldt in deze straten een parkeerverbod van 13 tot 21 uur. In de Rimeirstraat en Schuitteplasstraat wordt bovendien eenrichtingsverkeer ingevoerd.