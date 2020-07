Parkeerplan in de maak om te hoge parkeerdruk aan te pakken Nele Dooms

14 juli 2020

16u22 6 Sint-Gillis-Dendermonde Er is een parkeerplan in de maak voor Sint-Gillis-Dendermonde. De deelgemeente kampt al een hele tijd met een veel te hoge parkeerdruk.

Oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld) polste tijdens een voorbije gemeenteraad naar mogelijke oplossingen die de stad in zicht zou hebben om de parkeerproblematiek in het centrum van Sint-Gillis aan te pakken. “Deze deelgemeente kende de voorbije jaren een enorme stijging van het aantal inwoners”, zegt hij. “Dat komt onder andere door het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en de realisatie van sociale woningen. De gevolgen zijn niet min: dichtslibbende secundaire wegen, een hoge parkeerdruk en amper groen. Er moet dringend een oplossing komen voor de parkeerproblematiek.”

Betalend parkeren?

Hiervoor blijkt een parkeerplan in de maak, met als doel het parkeren in Sint-Gillis te verbeteren en te optimaliseren. Momenteel zijn alle parkeerplaatsen gratis en is er een blauwe zone in de Sint-Gillislaan met beperkte parkeerduur. “Dit blijkt zeker niet voldoende om de parkeerdruk te verminderen”, zegt Hofman. “Er moeten duidelijk andere maatregelen komen. Maar voor Open Vld is het duidelijk dat die maatregel niet het invoeren van betalend parkeren mag zijn. Daar zal de partij zich met hand en tand tegen verzetten. Het kan niet zijn dat de Sint-Gillissenaar het gelag moet betalen voor de wanordelijke stadsontwikkeling.”

Volgen schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) is een parkeerplan in opmaak, maar houdt dat vooralsnog geen betalend parkeren in. “Er is een heel gamma van maatregelen mogelijk”, zegt hij. “Zo is er bijvoorbeeld vraag naar het creëren van parkeerplaatsen voor ‘shop & go’ en kunnen we onder andere ook blauwe zone en kortparkeren bekijken”, zegt hij. “Onze diensten voeren momenteel een onderzoek naar mogelijke oplossingen. Pas daarna vallen de beslissingen. Parkeerplaatsen in Sint-Gillis extra creëren kan jammer genoeg niet. Maar we zullen alle mogelijke opties bekijken, met open vizier.”